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Кейт Миддлтон чуть не нарушила этикет при Елизавете II, представляя ей свой проект

Герцогиня Кембриджская представила свой собственный сад Back to nature ("Назад к природе")

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 17:09
Кейт Миддлтон и королева Великобритании
Кейт Миддлтон и королева Великобритании
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцоги Кембриджских, которые вместе со своими детьми повеселились в Саду дикой природы (Chelsea Flower Garden), решили устроить весеннюю прогулку с королевой Елизаветой II.

Смешные моменты, которые случались с королевой Елизаветой II:


Елизавета II. Смешные моменты

Кейт Миддлтон, похоже, не на шутку увлеклась садоводством и уже несколько дней находится на цветочном фестивале Сhеlsеа Flоwer Shоw в Лондоне, в рамках которого представила свой собственный сад Back to nature ("Назад к природе"). Отметим, что Ее Величество и члены ее семьи посетили выставку за день до ее официального открытия для широкой публики.

На презентацию этого сада пришла и королева Великобритании. Но туда герцогиня Кембриджская прибыла уже во второй раз, ведь утром Кейт показывала свое творение группе школьников, залезала вместе с ними в домик на дереве и жарила на костре маршмэллоу. 37-летняя супруга принца Уильяма была в бежевых брюках-кюлотах, нарядной белой блузе и белых кроссовках.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Во второй половине дня Кейт Миддлтон провела экскурсию по саду для королевы Елизаветы II. Вместе с ними был и муж Кейт – Уильям. Как  сообщает Daily Mail, Кейт чуть было не нарушила этикет: сначала она поцеловала королеву в обе щеки, и лишь затем, сделала реверанс.

Кроме того, Кейт Миддлтон была в туфлях на танкетке. Но такой фасон Елизавета II не одобряет. Тем не менее, королева не выразила недовольства. Отмечается также и то, что королева произнесла: "Вы выглядите аккуратно".

Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям
Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, не так давно, 2 мая, свой четвертый день рождения отметила дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, правнучка Елизаветы II принцесса Шарлотта. А принц Луи отметил свой первый день рождения 23 апреля.

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Источник: Сегодня
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