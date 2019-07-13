Кейт Миддлтон и Меган Маркл подогрели слухи о вражде

Герцогини прибыли на теннисный турнир порознь

Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская посетила теннисный турнир Уимблдон в платье D&G за 2150 фунтов стерлингов (70 тысяч гривен). Зеленое платье-миди было изготовлено под заказ. Ранее Кейт Миддлтон надевала его в 2016 году во время поездки в Канаду.

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку. Детали в сюжете:

В изысканном образе Кейт Миддлтон встретилась с юными игроками в преддверии просмотра финала женских одиночных игр Уимблдона. Отметим, после замужества герцогиня пропустила только один Уимблдон, когда была беременна принцем Джорджем, и в этот раз Кейт заметно радовалась присутствию на любимом событии года.

Кейт Миддлтон на теннисном турнире Фото: Getty Images

Известно, что компанию Кейт составит ее невестка Меган Маркл, которая прибудет немного позже. Супруга принца Гарри будет поддерживать свою близкую подругу, теннисистку Серену Уильямс, которая сыграет с Симоной Халеп из Румынии в финале женских одиночных игр. Об этом сообщает The Daily Mail.

Однако тот факт, что Меган Маркл прибудет на мероприятие отдельно от Кейт Миддлтон лишь подогревает слухи о вражде между герцогинями. Недавно также стало известно, что Меган и Гарри отделились от благотворительного фонда Кейт и Уильяма.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл появилась на публике с сыном Арчи в повседневном наряде. Герцогиня не рассчитывала, что попадет в объективы папарацци.

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