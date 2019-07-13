Кейт Миддлтон и Меган Маркл подогрели слухи о вражде
Герцогини прибыли на теннисный турнир порознь
Герцогиня Кембриджская посетила теннисный турнир Уимблдон в платье D&G за 2150 фунтов стерлингов (70 тысяч гривен). Зеленое платье-миди было изготовлено под заказ. Ранее Кейт Миддлтон надевала его в 2016 году во время поездки в Канаду.
Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку. Детали в сюжете:
В изысканном образе Кейт Миддлтон встретилась с юными игроками в преддверии просмотра финала женских одиночных игр Уимблдона. Отметим, после замужества герцогиня пропустила только один Уимблдон, когда была беременна принцем Джорджем, и в этот раз Кейт заметно радовалась присутствию на любимом событии года.
Известно, что компанию Кейт составит ее невестка Меган Маркл, которая прибудет немного позже. Супруга принца Гарри будет поддерживать свою близкую подругу, теннисистку Серену Уильямс, которая сыграет с Симоной Халеп из Румынии в финале женских одиночных игр. Об этом сообщает The Daily Mail.
Однако тот факт, что Меган Маркл прибудет на мероприятие отдельно от Кейт Миддлтон лишь подогревает слухи о вражде между герцогинями. Недавно также стало известно, что Меган и Гарри отделились от благотворительного фонда Кейт и Уильяма.
Ранее мы также писали, что Меган Маркл появилась на публике с сыном Арчи в повседневном наряде. Герцогиня не рассчитывала, что попадет в объективы папарацци.
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