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Кейт Миддлтон и принц Уильям уходят в отпуск: куда отправятся герцоги

Перед туром в Австралию герцоги решили отдохнуть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:50
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которая неоднозначно прореагировала на выход принца Гарри из семьи, уходят в отпуск. Герцоги Кембриджские проведут каникулы вместе со своими детьми.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Поскольку принц Джордж и принцесса Шарлотта пошли в школу, их родители теперь подстраивают свои планы под каникулы детей. Прошедшая неделя была для принца Уильяма и Кейт Миддлтон очень сложной, поэтому им необходимый отдых.

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Как сообщает ресурс E! News, отдых герцогов продлится с 17 по 21 февраля. Пара решила провести время в семейном кругу, поэтому отправится в одно из своих загородных поместий. После каникул члены королевской семьи отправятся в Австралию, где посетят разрушенные пожарами города, а также обеспечат финансовую поддержку пострадавшим жителям.

Напомним, кроме титулов, Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной важной миссии. Супруги разочарованы, что больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

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