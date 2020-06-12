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Кейт Миддлтон наняла нового личного секретаря – на поиски ушло несколько месяцев

Сегодня, 09:00

У Ханны Кокберн более 20 лет опыта работы дипломатом

Карантинные ограничения смягчаются, и члены королевской семьи возвращаются к прежнему режиму работы. Стало известно, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон решила добавить нового сотрудника в свою королевскую команду.

Недавно в журнале Tatler появилась статья о том, что герцогиня Кембриджская разгневана на Меган Маркл и принца Гарри, поскольку якобы из-за них на нее легло больше обязанностей. Статья обернулась тем, что Кейт Миддлтон подала в суд на таблоид, который оклеветал ее.

Смотрите в сюжете, как Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за колготок:

Тем не менее герцогиня Кембриджская готовится к возобновлению прежней деятельности и уже наняла нового личного секретаря. Им стала Ханна Кокберн-Логи, которая будет активно помогать Кейт составлять график и планировать встречи, а также будет сопровождать ее во время важных поездок и мероприятий. Об этом информирует издание People.

На поиск личного секретаря у Кейт Миддлтон ушло несколько месяцев. Ранее этот пост занимала Кэтрин Куинн, которая работала на герцогиню несколько лет.

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Ранее Ханна Кокберн-Логи уже работала с королевской семьей. Ханна сопровождала Кейт Миддлтон и принца Уильяма в их туре по Индии и Бутану в 2016 году, который она сама возглавляла и организовывала. После поездки герцогов Ханна была награждена орденом Британской империи за заслуги в отношениях между Великобританией и Индией. Также Ханна почти 20 лет работала в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества.

После скандальной статьи об отношениях Кейт и Меган Маркл, Кейт Миддлтон была шокирована предательством журналиста – герцогиня считала главного редактора издания близким другом семьи.

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