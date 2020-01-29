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Кейт Миддлтон в короткой юбке попала в неловкую ситуацию: смотреть фото

Из-за сильного ветра герцогиня оконфузилась

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно впечатлила кружевным платьем, посетила детскую больницу Evelina в Лондоне. Каждый ее выход безупречен, но на этот раз супруга принца Уильяма оконфузилась.

Также узнайте в сюжете, почему британскую королеву шокировала Кейт Миддлтон:

Кейт Миддлтон надела твидовый костюм от Dolce & Gabbana, который состоял из миниюбки и жакета. Но из-за ветреной лондонской погоды в какой-то момент юбка герцогини задралась. От неожиданности Кейт пыталась удержать ее, демонстрируя забавные гримасы.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Многим поклонникам этот момент напомнил известный силуэт Мэрилин Монро, которая также во время выступления придерживала свое платье. Правда, у Кейт Миддлтон ситуация получилась куда более забавной, а ее мимика умилила пользователей Сети.

Кейт Миддлтон едва удержала юбку
Кейт Миддлтон едва удержала юбку
Фото: Getty Images

Также мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет впервые после резонансного заявления принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи.

Также узнайте, какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом.

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