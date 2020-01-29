Кейт Миддлтон в короткой юбке попала в неловкую ситуацию: смотреть фото
Из-за сильного ветра герцогиня оконфузилась
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно впечатлила кружевным платьем, посетила детскую больницу Evelina в Лондоне. Каждый ее выход безупречен, но на этот раз супруга принца Уильяма оконфузилась.
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Кейт Миддлтон надела твидовый костюм от Dolce & Gabbana, который состоял из миниюбки и жакета. Но из-за ветреной лондонской погоды в какой-то момент юбка герцогини задралась. От неожиданности Кейт пыталась удержать ее, демонстрируя забавные гримасы.
Многим поклонникам этот момент напомнил известный силуэт Мэрилин Монро, которая также во время выступления придерживала свое платье. Правда, у Кейт Миддлтон ситуация получилась куда более забавной, а ее мимика умилила пользователей Сети.
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