Кейт Миддлтон подает в суд на прессу: детали скандала
Герцогиня разгневана статьей журнала, которая недавно вышла
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон готовит судебный иск на британскую прессу. Напомним, что на прошлой неделе журнал Tatler опубликовал статью о герцогине и про ее отношения с Меган Маркл, в которой якобы она возмущается касательно выхода экс-актрисы и принца Гарри из королевской семьи. Супруга принца Уильяма была разгневана этой информацией и теперь намерена судиться.
Как сообщает издание Daily Mail, кенсингтонский дворец направил официальное письмо британскому таблоиду Tatler с просьбой удалить статью "Екатерина Великая", в которой раскрывают подробности конфликтов герцогини Кембриджской с Меган Маркл.
Более всего Кейт была возмущена суждениями, что она якобы чувствует себя будто в ловушке, ведь истощена увеличением королевских полномочий. Королевская семья уверяет, что в статье "масса неточностей и ложных представлений", поэтому собирается бороться за справедливость в суде.
Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за колготок. Детали скандала в сюжете:
"Это такая жестокая клевета. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в худшем проявлении", – заявил королевский источник.
Ранее Кейт Миддлтон показала фото своей подросшей дочери – принцессы Шарлотты.
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