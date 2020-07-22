Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия

Поклонники королевской семьи считают, что мальчик очень похож на папу

Сегодня, 22 июля, старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу исполняется семь лет. В честь этого на официальной страничке герцогов Кембриджских в Instagram появился новый портрет мальчика. Как говорится в сообщении, фото принца сделала Кейт Миддлтон.

На снимке мальчик смотрит в камеру и улыбается маме. Кейт уже давно увлекается фотографией. Ее снимки не единожды появлялись на официальных аккаунтах королевской семьи в соцсетях.

"Делимся новым фото принца Джорджа, которое сделала Кейт Миддлтон в честь его семилетия", – говорится в подписи к публикации.

Принц Джордж Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Поклонники королевской четы отметили, что Джордж все больше становится похожим на своего отца. Они также поздравили принца с днем рождения, написав теплые слова в комментариях к фото: "С днем рождения нашего первого маленького принца, который похитил наши сердца и уже не такой маленький! Я не могу поверить, что ему уже семь лет", "С каждым годом он все больше напоминает своего папу", "Как быстро он вырос! Помню, как мы ждали его рождения", "Какой милый. Желаем только здоровья и процветания".

Напомним, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть еще двое детей: 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи.

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Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат.

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