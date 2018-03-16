Кейт Миддлтон помогает Меган Маркл выбирать одежду

Сегодня, 11:00

Сейчас  Маркл изучает работу различных благотворительных фондов

Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом. Фото: AFP
Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом. Фото: AFP

Через два месяца состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Будущая невестка британской королевы уже прошла обряд крещения, приняв англиканскую веру

Источник издания ET сообщил, что Кейт Миддлтон помогает Меган Маркл выбирать одежду для выходов в свет. Сейчас Маркл изучает работу различных благотворительных фондов, чтобы выбрать направление, которым будет заниматься.

"Кейт Миддлтон и Камилла Корнуольская делают все возможное, чтобы Меган чувствовала, что ее любят, принимают и поддерживают",  – рассказал журналистам инсайдер.

"Кейт дает советы в выборе официальных нарядов будущего члена королевской семьи", – сообщил инсайдер.

Напомним, Меган Маркл уже определилась со свадебным платьем, и стоимость его составляет 400 тысяч фунтов (555 тысяч долларов). Сообщается, что Маркл взяла на себя организацию свадебного путешествия и, более того, сама его оплатит. Расходы – примерно 120 тысяч фунтов (167 тысяч долларов).
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"Сегодня"

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