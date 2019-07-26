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Кейт Миддлтон уличили в использовании ботокса: реакция королевской семьи

Герцогиню Кембриджскую регулярно обвиняют в использовании "уколов красоты"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Кейт Миддлтон делает ботокс: правда или миф
Кейт Миддлтон делает ботокс: правда или миф
Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон регулярно делает ботокс – так утверждает известный британский пластический хирург Мьюник Сомджи из лондонской клиники Dr. Medi Spa Clinic. По словам специалиста, герцогиня Кембриджская использует так называемый "детский ботокс", который не оставляет ощущение тяжести и аккуратно разглаживает морщинки, а также приподнимает брови.

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Кроме того, в Instagram он опубликовал фото до и после якобы уколов ботокса Кейт Миддлтон. Позже Мьюник Сомджи удалил снимки, однако они уже распространились в сети.

Кейт Миддлтон до и после ботокса/instagram.com/drmedispa

Пластический хирург предлагает обратить внимание, что на фото "до" Кейти Миддлтон выглядит уставшей и имеет морщины. А на снимке "после" мама троих детей выглядит безупречной и сияющей.

"Обратите внимание на уменьшение морщин на лбу. А также на возвышение бокового хвоста брови", – пишет доктор.

В свою очередь, Кенсингтонский дворец уже прокомментировал появившуюся информацию New York Post. В своем заявлении представитель дворца утверждает, что сообщение об использовании ботокса Кейт Миддлтон – ложь.

Отметим, что наличие видимых морщин на лице Кейт Миддлтон может меняться в зависимости от освещения.

Ранее мы также писали, что Кейт Миддлтон сделала новые фото своего старшего сына – принца Джорджа.

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