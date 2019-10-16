Кейт Миддлтон заподозрили в беременности: фотофакт

Изысканный наряд герцогини подчеркнул округлившийся животик

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая сейчас находится с официальным визитом в Пакистане, снова подогрела слухи о своей третьей беременности. Отметим, что недавно ее дочь, принцесса Шарлотта разболтала в начальной школе о том, что ее семья ждет пополнения.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Так, на второй день тура герцоги уже успели совершить три официальных выхода, последний из которых состоялся в Pakistan Monument в Исламабаде. Для торжества Кейт Миддлтон надела изумрудное блестящее платье с длинными рукавами от Jenny Packham. На одном из фото, которое было опубликована на официальной странице герцогов в Instagram, отчетливо видно, как супруга принца Уильяма держит руки под животом. Такой жест и стал поводом для очередных слухов о ее беременности.

Кейт Миддлтон подогрела слухи о беременности Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Более того, на опубликованных кадрах немного заметен едва округлившийся животик. Отметим, что слухи о беременности ходят уже не один месяц. Дело в том, что супруга принца Уильяма в начале каждой из трех беременностей меняла прическу. Предполагается, что таким образом Кейт старается отвлечь внимание от своей фигуры.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане Фото: Getty Images

Напомним, что в канун своего официального тура в Лондон Кейт Миддлтон совершила светский выход в Лондоне, облачившись в струящееся платье изумрудного оттенка.

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