Кейт Миддлтон забыла взять с собой важную вещь на шопинг с детьми

Герцогиня Кембриджская нередко сама отправляется за покупками

Кейт Миддлтон. Фото: Getty

Как и многие родители по всей Великобритании, герцогиня Кембриджская подготавливала своих детей к возвращению в школу. Но, делая важные покупки, Кейт допустила небольшую оплошность, которую наверняка когда-либо делали все родители. Источник сообщает изданию HELLO!, что герцогиня взяла своих детей принца Джорджа и принцессу Шарлотту, на шопинг, запастись школьной обувью в Peter Jones в Лондоне несколько недель назад. Однако Кейт забыла один важный предмет – носочки. Дети были обуты в летние сандалии, поэтому им пришлось просить носки для примерки обуви в магазине.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на крестинах принца Луи Фото: AFP

Западные издания часто отмечают, что Кейт нередко ведет себя, как обычная британка, а не королевская особа. Герцогиня Кембриджская любит иногда сама ходить в магазин. Кроме этого, на следующий день после рождения третьего ребенка – принца Луи, Кейт сама отвела принца Джорджа в школу.

Напомним, Кейт Миддлтон назвали более стильной, чем Меган Маркл. Согласно данным ежегодного отчета онлайн-ретейлера eBay, герцогиня Кембриджская снова стала примером для большинства женщин Великобритании.