Киану Ривз помог пассажирам самолета в экстремальной ситуации и стал героем дня

Актер летел вместе со всеми в самолете, который сделал экстренную посадку

Киану Ривз оказался настоящим героем Фото: Getty Images

"Самая грустная звезда Голливуда" Киану Ривз, трейлер нового фильма с которым уже есть в сети, проявил себя, как настоящий герой в экстремальной ситуации. А дело было в то время, когда 54-летний актер летел в пассажирском самолете United Airlines из Сан-Франциско в Лос-Анджелес.

Из-за неисправности лайнер приземлился в калифорнийском городке Бейкерсфилде, аэропорт которого в тот день был закрыт. Спустя три часа после посадки пассажирам так и не принесли багаж, и Киану Ривз не растерялся и помог организовать поездку для пассажиров до места посадки, пишет TJournal.

TWITTER— ᴄ ᴀ ᴛ (@keanusgf) March 24, 2019

Пассажиры, которые летели вместе с Ривзом, сняли на видео, как актер договаривается с представителями авиакомпании о том, что делать дальше.

TWITTER— Amir Blum (Unboxed) (@CheesyJedi) March 24, 2019

Более того, по дороге в Лос-Анджелес Киану Ривз развлекал пассажиров как мог: рассказывал интересные факты о калифорнийских городах и включал с местную кантри-музыку, делал селфи, рассказывал факты о Бейкерсфилде.

Напомним, ранее Киану Ривз случайно оказался на свадьбе обычной американской пары. А актриса Сандра Буллок призналась недавно, что на съемках фильма "Скорость" она влюбилась в Киану Ривза, который сыграл с ней в киноленте главную роль.

Смотрите видео о жизни Киану Ривза:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram