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Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной – СМИ

Звезда "Матрицы" подогрел слухи о романе с художницей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
Киану Ривз с Александрой Гранте
Киану Ривз с Александрой Гранте
Фото: Getty Images

Известный канадский актер Киану Ривз, который недавно в одном из интервью утверждал о своем одиночестве, больше не холостяк. Своим приходом на красную дорожку гала-вечера Art + Film в Лос-Анджелесе актер подогрел слухи о новом романе с художницей Александрой Гранте. Отметим, что недавно Ривз появился с женщиной на модном показе мужской коллекции весна/лето 2020 Saint Laurent.

Узнайте историю самой грустной звезды Голливуда Киану Ривза:

На красной ковровой дорожке звезда "Матрицы" позировал с 46-летней художницей, держась за руки, и выглядел абсолютно счастливым. Отметим, что 20 лет назад в жизни Киано Ривза случилась трагедия – его девушка Дженнифер Сайм на восьмом месяце беременности родила мертвую дочь, а затем сама спустя два года погибла в автокатастрофе.

Голливудский актер с художницей на гала-вечере
Голливудский актер с художницей на гала-вечере
Фото: Getty Images

Инсайдер издания People рассказал, что кинозвезда представил Александру коллегам, но так и официально не объявил о новом романе. Стоит добавить, что Киану Ривз и Грант знакомы уже давно: в 2011 году они вместе работали над книгой актера "Ода счастью", а в 2016 году — над его другой книгой "Тени".

Напомним, что киновселенная Marvel готовится войти в новую эру после финала "Мстителей", а Киану Ривз переживает второй пик популярности благодаря "Джону Уику". Поэтому Marvel может войти в новую эру с Ривзом на борту.

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Киану Ривз актер Голливуд романы звезд
Источник: People
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