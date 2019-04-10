Ким и Хлое Кардашьян признались в краже

Сестры сделали откровенное признание спустя много лет

Хлоя и Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Во время одного из недавних интервью знаменитые теледивы и бизнесвумен Ким и Хлое Кардашьян сделали неожиданное заявление, которое шокировало многих поклонников. Оказалось, что когда-то сестры совершили кражу.

"Мы были на Гавайях, там был магазин Christian Dior, в котором никого не было. Просто пустой магазин. Хлое очень хотела солнцезащитные очки Dior, поэтому она взяла их, и мы вышли из магазина", – вспомнила Ким. Хлое призналась, что до сих пор хранит эти очки и называет случай с их кражей "забавным".

Теперь у сестер Кардашьян собственный многомиллионный бизнес. Они также сотрудничают с брендами очков и выпускают собственные коллекции.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла информацию о четвертом ребенке.

Напомним, 38-летняя Ким Кардашьян и ее 41-летний муж Канье Уэст ждут четвертого ребенка. Не секрет, что у пары появится мальчик, которого родит суррогатная мать. Уже известно, сколько звездные супруги платят женщине за то, что она выносит и родит им ребенка. К слову, предыдущий малыш, годовалая дочь Чикаго, тоже появилась на свет благодаря суррогатной матери.

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