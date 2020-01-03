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Ким и Канье планируют рождение пятого ребенка – СМИ

Звездная пара снова воспользуется услугами суррогатной матери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян и Канье Уэст, которые крестили своих детей в Армении, готовы к рождению пятого ребенка. Звездная пара снова воспользуется услугами суррогатной матери, так как для 39-летней Ким еще одна беременность может обернуться проблемой.

Смотрите в сюжете, как Ким Кардашьян спасла женщину от тюрьмы:

Ким и Канье планируют обзавестись пятым ребенком уже в этом году. По словам источника, они в третий раз прибегнут к услугам суррогатной матери, пишет RadarOnline.com.

"Канье настаивает на этом и он очень часто говорит о том, что немедленно хочет начать процесс зачатия", – говорит друг звездного семейства.

Напомним, что двоих детей Кардашьян родила самостоятельно, а еще двое появились от суррогатной матери. Из-за того, что знаменитость сложно перенесла последнюю беременность сыном Сейнтом, она больше не будет рисковать своим здоровьем, пишет издание.

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К слову, ранее Ким призналась, что ей было чрезвычайно сложно решиться на суррогатное материнство, ведь звезда никоим образом не может контролировать ситуацию.

Сейчас Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают четырех детей – шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сэйнта, двухлетнюю Чикаго и восьмимесячного Псалома.

Мы также писали, что Канье Уэст страдал от сексуальной зависимости.

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