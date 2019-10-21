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Ким Кардашьян – 39 лет: ТОП-10 интересных фактов, о которых вы не знали

Подборка неизвестных фактов из биографии звезды реалити-шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Одна из самых ярких знаменитостей Голливуда Ким Кардашьян сегодня, 21 октября, отмечает свой день рождения. Благодаря открытости и жизни на показ Ким стала популярной на весь мир и, кажется, что фанаты знают о ней все.

О королевском происхождении Ким Кардашьян смотрите в ролике:

В честь ее 38-летия Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых неожиданных фактов из жизни звезды реалити-шоу, о которых вы не знали.

  1. Первой любовью Ким Кардашьян был племянник короля поп-музыки Майкла Джексона Ти Джей. Она влюбилась в мужчину, когда ей было 14 лет.
  2. Перед тем, как стать популярной на весь мир и зарабатывать миллионы, Ким работала стилистом скандально известной актрисы Линдсей Лохан.
  3. Ким Кардашьян в школе была отличницей и очень умной. Она помогала писать одноклассникам контрольные работы. Более того, она выучила язык жестов, чтобы учитель ничего не смог заметить.
  4. Звезда сама призналась, что страдает обсессивно-компульсивынм расстройство и поэтому у нее повышено внимание к безупречной чистоте. Несмотря на то, что в ее огромном особняке много прислуги, Ким часто наводить чистоту самостоятельно.
  5. Любимая еда Ким Кардашьян – печенье Орео.
  6. У Ким есть пирсинг в шести местах: одна сережка в пупке, одна в правом ухе, три на мочке и одна на хрящике левого уха.
  7. Ким Кардашьян была лучшей подружкой Пэрис Хилтон. Именно светская львица вывела в свет тогда еще никому не известную девушку. Но, как только Ким начала набирать популярность, их дружба закончилась.
  8. Ким спит со слегка приоткрытыми глазами, и это многих пугает. Об этом факте она в одном из интервью рассказала сама.

Также в честь дня рождения звезды Сегодня.Lifestyle сделали подборку ее самых провокационных нарядов.

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