Ким Кардашьян эмоционально ответила хейтерам

Звезда призналась, что осваивает новую профессию, и спровоцировала волну критики

Ким Кардашьян собирается стать адвокатом Фото: instagram.com/kimkardashian

Недавно стало известно, что 38-летняя Ким Кардашьян осваивает новую профессию. Теледива решила стать адвокатом. Казалось бы, всесторонне развиваться и не останавливаться на достигнутом – весьма похвально, однако заявление Ким Кардашьян спровоцировало волну критики в ее адрес. Публика считает, что голливудская дива имеет все шансы стать адвокатом, только не благодаря знаниям и профессионализму, а используя свои связи и миллионное состояние.

Прочитав негативные комментарии, Ким Кардашьян решила на них отреагировать в Instagram. Звезда утверждает, что уже целый год усердно учится и тратит на это минимум 18 часов в неделю, и так будет еще в течение четырех лет. Кроме того, Ким показала, как проходят ее занятия.

Ким Кардашьян учится на адвоката Фото: instagram.com/kimkardashian

"В течение следующих 4 лет мне потребуется минимум 18 часов в неделю, я буду сдавать письменные тесты и тесты с несколькими вариантами ответов ежемесячно. Я видела некоторые комментарии от людей, которые говорят, что мои связи или деньги позволили стать на этот путь, но это не так. Один человек сказал, что я должна "остаться на своем месте". Я хочу, чтобы люди поняли, что ничто не должно ограничивать ваше стремление к мечте и достижению новых целей. Те, кто считает, что это легкий путь, знайте, что это не так. Мои выходные проходят вдали от моих детей, пока я читаю и учусь. Я работаю весь день, укладываю своих детей спать и учусь по ночам", – написала Ким Кардашьян.

К слову, накануне заявления о намерении стать адвокатом, Ким Кардашьян призналась, что они с сетрой Хлои совершили кражу.

Ранее мы писали, что правопреемники Майкла Джексона судятся с каналом НВО и обвиняют в "выкачке денег".

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