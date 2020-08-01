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Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе – СМИ

Сегодня, 13:06

Дети звездной пары находятся с мамой в Лос-Анджелесе

Похоже, что в семье Канье Уэста и Ким Кардашьян не все так гладко, как могло показаться. Недавно звезда реалити впервые рассказала о биполярном расстройстве своего мужа, а сам Уэст признался, что не хотел появления на свет их общей дочери Норт.

На этот раз в СМИ появилась информация о том, что знаменитые супруги около года не живут вместе. Якобы Ким находится в своем роскошном доме в Лос-Анджелесе с четырьмя детьми, в то время как Канье проживает на ранчо в штате Вайоминг.

"Ким посещала его примерно раз в пять недель и привозила с собой детей. Они не проводили время вместе, ведь он полностью перенес свою жизнь на ранчо", – цитирует слова источника Us Weekly.

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: Getty Images

Ранее Канье Уэст публично заявил, что два года добивался развода с Ким Кардашьян, но после выяснения отношений пара все же осталась вместе. Тем более, что они воспитывают четверых детей: семилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма.

А недавно стало известно, что рэпер будет баллотироваться в президенты, и уже подал заявку на участие в президентских выборах.

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