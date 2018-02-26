Ким Кардашьян кардинально изменила цвет волос

37-летняя американская телезвезда Кам Кардашьян от природы – жгучая брюнетка, но в последнее время на публике появлялась в образе платиновой блондинки.

На этот раз Ким решила поэкспериментировать с образом и кардинально сменила цвет волос. Звезда перекрасила свои длинные локоны в розовый. Несколько снимков результата такого "цветного эксперимента" Ким опубликовала в Instagram-историях.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Фото: instagram.com/kimkardashian

Поклонники Ким предположили, что звезда решила сменить цвет волос из-за того, что ее мать, 62-летняя Крис Дженнер перекрасилась в очень похожий платиновый оттенок, какой был у Ким до этого.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, младшая сестра Ким Кендалл Дженнер разместила фото, на которых позирует полностью обнаженной. Фанаты и подписчики Кендалл внимательно изучили фото и заметили на нем необычную деталь, а именно – ступни модели.

Ранее Кендалл Дженнер рассказала о своих психологических проблемах. Модель также объяснила, почему не часто выходит из дому в последнее время и избегает соцсетей.