Ким Кардашьян кардинально изменила цвет волос

Вчера, 17:30

Новым образом Ким похвасталась в Instagram

Ким Кардашьян. Фото: AFP
Ким Кардашьян. Фото: AFP

37-летняя американская телезвезда Кам Кардашьян от природы – жгучая брюнетка, но в последнее время на публике появлялась в образе платиновой блондинки.

На этот раз Ким решила поэкспериментировать с образом и кардинально сменила цвет волос. Звезда перекрасила свои длинные локоны в розовый. Несколько снимков результата такого "цветного эксперимента" Ким опубликовала в Instagram-историях.

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Фото: instagram.com/kimkardashian

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Фото: instagram.com/kimkardashian

Поклонники Ким предположили, что звезда решила сменить цвет волос из-за того, что ее мать, 62-летняя Крис Дженнер перекрасилась  в очень похожий платиновый оттенок, какой был у Ким до этого.

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Фото:  instagram.com/kimkardashian

Напомним, младшая сестра Ким Кендалл Дженнер разместила фото, на которых позирует полностью обнаженной.  Фанаты и подписчики Кендалл внимательно изучили фото и заметили на нем необычную деталь, а именно – ступни модели.

Ранее Кендалл Дженнер рассказала о своих психологических проблемах. Модель также объяснила, почему не часто выходит из дому в последнее время и избегает соцсетей.
Телезвезда, Кардашьян, ким кардашьян

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Источник:

"Сегодня"

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