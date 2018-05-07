Ким Кардашьян о своей дочери: "Клянусь, она – это смесь меня и Кортни" – фото

Поклонники звезды уверяют, что Норт – копия Канье Уэста

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

На своей странице в Instagram 37-летняя телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась очередным архивным фото со своей старшей сестрой Кортни и отметила, что ее 4-летняя дочь Норт очень на них похожа: "Клянусь, Норт напоминает мне смесь меня и Кортни", – подписала фото Ким.

Ким и Кортни Кардашьян в детстве Фото: instagram.com/kimkardashian Ким Кардашьян и Норт Фото: instagram.com/kimkardashian Норт Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian Норт Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian Норт Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом и детьми: Норт, Сейнтом и Чикаго Фото: instagram.com/kimkardashian 1/6

Однако, в комментариях поклонники семейства Карадашьян утверждают, что Норт – копия своего отца Канье Уэста: "Она вся в папу", "А как же Канье?", "Я думал, что она копия отца", "Ха-ха, нет, Норт выглядит точно, как Канье", "А мне кажется, что она вообще похожа на Кортни и Канье".

Ранее Ким Кардашьян опубликовала редкое фото со своим отцом, сестрой и братом. Отец Ким – Роберт Кардашьян умер в 2003 году от рака пищевода.

Напомним, Ким Кардашьян снова раскритиковали в Instagram. Звезда снялась полностью обнаженной в глине. Ким прорекламировала выход нового парфюма собственного бренда. Многие подписчики в очередной раз восхитились формами Ким, но были также и те, кто все таки против подобных фото.

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