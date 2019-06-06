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Ким Кардашьян оказалась родственницей короля Шотландии

Родословная американской звезды поражает

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: AFP

38-летняя голливудская дива Ким Кардашьян оказалась родственницей первого шотландского короля, а также экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. 

Согласно проведенному исследованию журналистами издания Daily Record, Кардашьян и все ее сестры являются прямыми потомками национального героя Роба МакГрегора, более известным как Роб Рой. Также это родство делает ее потомком первого шотландского короля Кеннета I, правившего страной в 843-858 годах. Журналист местного издания обнаружил их связь благодаря дочери Кортни Кардашян Пенелопы, второе имя которой Скотленд.

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"Я был уверен, что у них должны быть родственники в Шотландии. Но я не подозревал, что их генеалогическое древо уходит корнями так далеко в историю нашей страны. В принципе, Ким могла бы претендовать на трон",
– рассказал журналист издания. 

Напомним, недавно Ким Кардашьян стала мамой в четвертый раз. Имя новорожденного сына звезда зарегистрировала как торговую марку.

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