Ким Кардашьян поделилась снимком без макияжа

Отметим, что именно Ким Кардашьян ввела моду на контурирование лица

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

На своей странице в Instagram телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала снимок без макияжа. Отметим, что Ким Кардашьян – гуру мейк-апа. Именно благодаря Ким в мире стал популярным тренд – контурирование лица. Ежедневно делать макияж Ким помогает ее личный визажист Марио Дедиванович.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Личный визажист Ким Кардашьян начинал карьеру в магазине бренда Sephora. До 24 лет Марио обучался и совершенствовал свои навыки в мэйк-апе. В один прекрасный момент его заметили и пригласили сделать макияж Ким Кардашьян. С тех пор Ким и Марио – неразлучны. Дедиванович также делал свадебный макияж для Ким и до сих пор продолжает работать со звездой почти каждый день.

Ранее в честь Дня матери Ким Кардашьян опубликовала снимок со своими детьми.

Ранее на своей странице в Instagram Ким Кардашьян поделилась очередным архивным фото со своей старшей сестрой Кортни и отметила, что ее 4-летняя дочь Норт очень на них похожа.

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