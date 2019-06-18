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Ким Кардашьян поделилась трогательным фото с детьми

Теледива показала своих сыновей Сеинта и Псалома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

38-летняя голливудская звезда Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст не так давно стали родителями четвертого ребенка. Сына, которого знаменитая чета назвала Псалом, родила суррогатная мать. К слову, недавно теледива впервые показала лицо новорожденного малыша.

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А теперь на странице Ким Кардашьян в Instagram появилось милое фото, на котором позируют ее сыновья – Сеинт и Псалом. На снимке звезда держит своего младшего сына на руках, а старший трогательно обнимает брата за лицо.

"Мои мальчики", – лаконично подписала кадр Ким Кардашьян.

INSTAGRAM (@kimkardashian) on

Напомним, что, кроме новорожденного Псалома и 3-летнего Сеинта, Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают двоих дочерей – 5-летнюю Норт и годовалую Чикаго, которая также появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Напомним, Ким Кардашьян зарегистрировала имя сына как торговую марку.

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