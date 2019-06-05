Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом

Светская львица опубликовала детское фото с сестрой и отцом

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

38-летняя голливудская дива Ким Кардашьян часто публикует фото со светских мероприятий, а также откровенные кадры, на которых демонстрирует свои аппетитные формы. Фото из личного архива – редкость для соцсетей Ким Кардашьян, однако на днях звезда решила сделать исключение.

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Ким Кардашьян на своей странице в Insragram опубликовала снимок, на котором позирует со старшей сестрой Кортни Кардашьян и с отцом – Робертом, который умер в 2003 году в результате рака пищевода.

"Лучший отец в мире!", – подписала архивный кадр Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян с сетрой Кортни и отцом Робертом Фото: instagram.com/kimkardashian

Отметим, на днях появились научные доказательства, что Ким Кардашьян происходит из королевской семьи. Шотландский журналист выяснил, что предок Ким Кардашьян и ее сестер по материнской линии происходит от стародавнего клана МакГрегор. К нему принадлежит и знаменитый герой Роб Рой, которого часто называют шотландским Робин Гудом. Из-за этих родственников и наблюдается схожесть Ким Кардашьян с Кеннетом мак-Альпином, который был первым королем Шотландии.

Напомним, недавно Ким Кардашьян стала мамой в четвертый раз. Имя новорожденного сына звезда зарегистрировала как торговую марку.

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