Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом

Светская львица опубликовала детское фото с сестрой и отцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

38-летняя голливудская дива Ким Кардашьян часто публикует фото со светских мероприятий, а также откровенные кадры, на которых демонстрирует свои аппетитные формы. Фото из личного архива – редкость для соцсетей Ким Кардашьян, однако на днях звезда решила сделать исключение.

Смотрите также видео: Ким Кардашьян имеет королевское происхождение

Ким Кардашьян на своей странице в Insragram опубликовала снимок, на котором позирует со старшей сестрой Кортни Кардашьян и с отцом – Робертом, который умер в 2003 году в результате рака пищевода. 

"Лучший отец в мире!", – подписала архивный кадр Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян с сетрой Кортни и отцом Робертом
Ким Кардашьян с сетрой Кортни и отцом Робертом
Фото: instagram.com/kimkardashian

Отметим, на днях появились научные доказательства, что Ким Кардашьян происходит из королевской семьи. Шотландский журналист выяснил, что предок Ким Кардашьян и ее сестер по материнской линии происходит от стародавнего клана МакГрегор. К нему принадлежит и знаменитый герой Роб Рой, которого часто называют шотландским Робин Гудом. Из-за этих родственников и наблюдается схожесть Ким Кардашьян с Кеннетом мак-Альпином, который был первым королем Шотландии.

Напомним, недавно Ким Кардашьян стала мамой в четвертый раз. Имя новорожденного сына звезда зарегистрировала как торговую марку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В сети появились архивные детские фото Анджелины Джоли с матерью Жесткий троллинг: Кардашьян на фото сравнила себя с собакой Кортни Кардашьян показала горячие фото с отдыха
Ким Кардашьян Кортни Кардашьян родители звезд
Реклама

Новости партнеров

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Как понять, что вы уже не молоды
Как понять, что вы уже не молоды

Популярные статьи

Сегодня, 11:03Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Сегодня, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Сегодня, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Новости партнеров

Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Как убрать «ушки» на бедрах, бока и низ живота: правила питания
Как убрать «ушки» на бедрах, бока и низ живота: правила питания
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь