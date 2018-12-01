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Ким Кардашьян показала, как 5-летнняя дочь "поиздевалась" над ее лицом

Звезда позволила ребенку себя "накрасить"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimksnapchats
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimksnapchats

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая "взорвала" сеть новым фото пикантным фото, вдруг предстала перед поклонниками абсолютно с другой стороны. Так, знаменитость, которую все привыкли видеть едва одетой и сексапильной, неожиданно продемонстрировала, какая она мама и тетя.

Так, звезда разрешила 5-летней дочери Норт сделать ей макияж косметикой, естественно из коллекции Ким. Девочка старательно наносит тональный крем на щеки и губы маме, а потом рисует карандашом для глаз буквы KKW (Kim Kardashian West).

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Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats)

В определенный момент что-то пошло не так, и Норт с этим же карандашом в руках на полу разревелась. Когда девочка успокоилась, звездная мама ее похвалила и сказала и сказала, что она замечательный визажист. В итоге Ким показала, какой макияж ей сделала дочь.

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Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats)

Чуть позже накрасить Кардашьян захотела ее племянница, дочь брата Ким Роберта и его экс-девушки Блэк Чайна – 10-месячная Дрим. Малышка нанесла тете румяна и тени.

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Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats)

Напомним, что в конце сентября маленькая дочь Ким Кардашьян дебютировала на подиуме. Норт Уэст в компании других маленьких моделей приняла участие в показе L.O.L. Surprise Fashion Show.

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Источник: "Сегодня"
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