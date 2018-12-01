Ким Кардашьян показала, как 5-летнняя дочь "поиздевалась" над ее лицом
Звезда позволила ребенку себя "накрасить"
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая "взорвала" сеть новым фото пикантным фото, вдруг предстала перед поклонниками абсолютно с другой стороны. Так, знаменитость, которую все привыкли видеть едва одетой и сексапильной, неожиданно продемонстрировала, какая она мама и тетя.
Так, звезда разрешила 5-летней дочери Норт сделать ей макияж косметикой, естественно из коллекции Ким. Девочка старательно наносит тональный крем на щеки и губы маме, а потом рисует карандашом для глаз буквы KKW (Kim Kardashian West).
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В определенный момент что-то пошло не так, и Норт с этим же карандашом в руках на полу разревелась. Когда девочка успокоилась, звездная мама ее похвалила и сказала и сказала, что она замечательный визажист. В итоге Ким показала, какой макияж ей сделала дочь.
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Чуть позже накрасить Кардашьян захотела ее племянница, дочь брата Ким Роберта и его экс-девушки Блэк Чайна – 10-месячная Дрим. Малышка нанесла тете румяна и тени.
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Напомним, что в конце сентября маленькая дочь Ким Кардашьян дебютировала на подиуме. Норт Уэст в компании других маленьких моделей приняла участие в показе L.O.L. Surprise Fashion Show.