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Ким Кардашьян показала сына Псалма, которому исполнился 1 год

Звездная мама опубликовала трогательное видео в Instagram

Инна Петрова
Сегодня, 17:20

10 мая сыну Ким Кардашьян и Канье Уэста, которые, к слову, готовятся завести пятого ребенка, исполнился один год. В честь этого звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" опубликовала видео со своим малышом на странице в Instagram. Смотрите, как выглядит подросший ребенок знаменитой пары Кардашьян-Уэст.

О том, в какие скандалы были втянуты дети знаменитостей, читайте в этом материале.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

В черно-белом ролике малыш Псалм позирует, лежа на полу в комнате с игрушками. "Моему малышу Псалму сегодня исполняется 1 год! Ты дополняешь нашу семью. Ты делаешь все идеальным. Я очень люблю тебя! С Днем рожденья", – написала в публикации Ким Кардашьян.

INSTAGRAM

Всего у Ким и Канье четверо детей: 6-летняя Норт, 4-летний Сэйнт, 2-летняя Чикаго и 1-летний Псалм. Двоих из них Кардашьян родила самостоятельно, а еще двое появились от суррогатной матери.

Кардашьян неоднократно признавалась, что ей было чрезвычайно сложно решиться на суррогатное материнство, ведь она никоим образом не может контролировать ситуацию.

Смотрите в сюжете, как Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении:

А накануне Илон Маск объяснил, как произносится необычное имя шестого сына.

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