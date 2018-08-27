Ким Кардашьян показала тонкую талию в бикини

Телезвезда разместила фото в соцсетях и вызвала восторг у поклонников

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян каждый день радует подписчиков свежими фото. Очень часто в ее микроблоге появляются снимки в бикини и нижнем белье. И пусть формы Ким не все натуральные, она ими очень гордится. На этот раз телезвезда разместила в Instagram новое фото в черном бикини и модных солнцезащитных очках.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Поклонники Ким, как всегда, написали ей сотню положительных комментариев, но были и те, кто раскритиковал Кардашьян за частоту публикаций фото подобного характера.

Напомним, Ким Кардашьян вышла в свет в просвечивающемся боди. Ким выбрала такой наряд для вечернего выхода со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Свой образ телезвезда дополнила серебристой юбкой и темными очками.

Известно, что Ким Кардашьян занимается собственной линией косметики и парфюмов, она также без ума от макияжа. Дабы вывести свое мастерство на новый уровень Ким посетила морг, чтобы научится делать макияж покойникам. После этого она заставила свою мать – Крис Дженнер притвориться мертвой, чтобы попрактиковаться на ней. Ранее в шоу Ким утверждала, что она "одержима смертью".