Ким Кардашьян получает образование и хочет стать адвокатом

Ким учится в школе в Сан-Франциско

Ким Кардашьян давно выпускает собственную косметику Фото: instagram.com/kimkardashian

Знаменитая американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян дала откровенное интервью американскому Vogue. 38-летняя знаменитость рассказала о своих новых увлечениях и начинаниях.

Ким призналась, что летом прошлого года поступила в юридическую школу в Сан-Франциско и уже к 2022 году она планирует стать дипломированным адвокатом. Кардашьян всерьез задумалась о юридической карьере после посещения Белого дома.

"Я долго думала об этом. Помню, сидела в кабинете Рузвельта в Белом доме с судьей, который за свою жизнь приговорил тысячи преступников. В этот момент я поняла, что должна знать больше о судебной системе. Я хочу бороться за людей и менять систему. Если я буду больше знать, то смогу и сделать больше", – говорит Ким.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Кардашьян также призналась, что учеба в юридической школе дается ей легко: первый тест звезда написала на 100 баллов, а уголовное право она учит "с закрытыми глазами".

Напомним, Ким Кардашьян в прошлом году добилась освобождения из тюрьмы некой Элис Мари, осужденной за работу на наркокартель. Тогда Ким добилась встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Напомним, что сестры Ким и Хлое Кардашьян признались, что когда-то украли одну вещь из магазина.

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

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