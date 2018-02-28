Ким Кардашьян появилась на обложке индийского Vogue и вызвала этим скандал

37-летняя Ким Кардашьян украсила обложку индийского Vogue. Звезда предстала в соблазнительном черном платье на бретелях с разрезом и декольте. Также знаменитость поделилась еще одним фото из фотосессии и подписала фото: "Не могу дождаться того момента, когда вы увидите все снимки из этой фотосессии, ребята".

Фото: instagram.com/kimkardashian

Однако, такой расклад не удовлетворил многих пользователей Сети из Индии. Один за другим они начали писать возмущенные комментарии в Twitter, интересуясь, почему для обложки индийского Vogue не была выбрана девушка индийского происхождения.

"Ничего не имею против Кардашьян, но серьезно, вы что, не могли найти индианку?"

https://www.instagram.com/kimkardashian

"Мне нравится Ким. Но, Vogue India, мы должны серьезно поговорить о вашей навязчивой потребности наряжать американских звезд в индийскую одежду, в то время как у нас для этого есть много своих знаменитостей".

Ранее Ким Кардашьян опубликовала первое фото своей дочери Чикаго.

Ранее в Сети появилось первое официальное видео с новорожденной дочерью звезды, которое было снято младшей сестрой Ким Кайли Дженнер.