Ким Кардашьян появилась на обложке индийского Vogue и вызвала этим скандал
В соцсетях поднялась волна негодования
37-летняя Ким Кардашьян украсила обложку индийского Vogue. Звезда предстала в соблазнительном черном платье на бретелях с разрезом и декольте. Также знаменитость поделилась еще одним фото из фотосессии и подписала фото: "Не могу дождаться того момента, когда вы увидите все снимки из этой фотосессии, ребята".
Фото: instagram.com/kimkardashian
Однако, такой расклад не удовлетворил многих пользователей Сети из Индии. Один за другим они начали писать возмущенные комментарии в Twitter, интересуясь, почему для обложки индийского Vogue не была выбрана девушка индийского происхождения.
"Ничего не имею против Кардашьян, но серьезно, вы что, не могли найти индианку?"
https://www.instagram.com/kimkardashian
"Мне нравится Ким. Но, Vogue India, мы должны серьезно поговорить о вашей навязчивой потребности наряжать американских звезд в индийскую одежду, в то время как у нас для этого есть много своих знаменитостей".
Ранее Ким Кардашьян опубликовала первое фото своей дочери Чикаго.
Ранее в Сети появилось первое официальное видео с новорожденной дочерью звезды, которое было снято младшей сестрой Ким Кайли Дженнер.
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