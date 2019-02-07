Ким Кардашьян раскритиковали за откровенный наряд

Ким Кардашьян эпатировала публику новым образом на вечеринке amFAR Gala

Ким Кардашьян раскритиковали за откровенный наряд Фото: Getty Images

На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка amFAR Gala, организованная с целью собрать средства для борьбы со СПИДом. Посетить мероприятие решили голливудские дивы Ким и Кортни Кардашьян, которые появились на вечеринке в черных платьях в пол. Но если образ Кортни был достаточно сдержанным, то Ким в очередной раз сделала выбор в пользу глубокого декольте и экстремального разреза.

Отметим, дополнила платье Ким прозрачными босоножками и обошлась без аксессуаров. Вероятно, столь откровенным образом звезда хотела подчеркнуть беззащитность людей перед таким недугом, как СПИД.

Фото: Getty Images

Несмотря на то что Ким Кардашьян появилась в платье от Versace, образ звезды не пришелся по душе публике. Пользователи сети отметили, что невесомая ткань и столь глубокое декольте невыгодно подчеркнули пышную грудь 38-летней Ким Кардашьян.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян раскритиковали за неудачный макияж. Звезда не стала молчать и резко прокомментировала критику в свой адрес.

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