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Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон

Будущий хит будет называться Best friend's Ass

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Ким Кардашьян и Пэрис Хитлон Фото: instagram.com/sbelondon
Ким Кардашьян и Пэрис Хитлон
Фото: instagram.com/sbelondon

Известная светская львица и модель Ким Кардашьян, которая хочет стать адвокатом, всегда была хорошей подругой певицы и скандальной красотки Пэрис Хилтон. Сейчас красотка снялась вместе с Пэрис в ее новом клипе.

Песня, в которой артистки предстанут вместе, имеет символичное название как для совместной работы. Будущий хит будет называться Best friend's Ass. Съемки этого клипа проходят в Лос-Анджелесе, однако дата премьеры пока неизвестна.

INSTAGRAM (@parishilton)

Сама же Пэрис Хилтон опубликовала на своей странице короткий видеоролик, на котором предстала вместе с Ким Кардашян. "Тайный проект", – прокомментировала его звезда.

Но их коллаборация не является большой тайной, ведь в сеть также попало много снимков от папарацци.

Напомним, ранее на странице светской львицы Пэрис Хилтон появилось несколько фото, на которых они с Ким Кардашьян в вечерних нарядах катаются на санках по заснеженной горке. Отметим, что сейчас Пэрис Хилтон ищет донора, чтобы родить от него ребенка.

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Источник: Сегодня
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