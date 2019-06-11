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Ким Кардашьян впервые показала лицо сына

У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: AFP

Ровно месяц назад знаменитые супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями четвертого ребенка. Пара воспользовалась услугами суррогатной матери, которая родила им сына. Звездные родители выбрали для своего наследника весьма оригинальное имя. Некоторые считают, что это связано с увлечением Канье религией. Так, новый член семьи Кардашьян-Уэст получил имя Псалм (Псалом).

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А в честь первой символичной даты Ким Кардашьян решила показала своего четвертого ребенка. На своей странице в Instagram голливудская дива опубликовала фото, на котором позирует ее новорожденный сын Псалм. 

Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста
Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста
Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают 5-летнюю Норт, 3-летнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго, которая также появилась на свет благодаря суррогатной матери.

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