Ким Кардашьян впервые показала лицо сына

У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок

Ким Кардашьян Фото: AFP

Ровно месяц назад знаменитые супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями четвертого ребенка. Пара воспользовалась услугами суррогатной матери, которая родила им сына. Звездные родители выбрали для своего наследника весьма оригинальное имя. Некоторые считают, что это связано с увлечением Канье религией. Так, новый член семьи Кардашьян-Уэст получил имя Псалм (Псалом).

Смотрите также видео: Ким Кардашьян имеет королевское происхождение

А в честь первой символичной даты Ким Кардашьян решила показала своего четвертого ребенка. На своей странице в Instagram голливудская дива опубликовала фото, на котором позирует ее новорожденный сын Псалм.

Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают 5-летнюю Норт, 3-летнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго, которая также появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Ранее мы писали, что Брэд Питт решил принять радикальные меры и выдвинул ультиматум Анджелине Джоли. Узнайте, что требует актер от бывшей возлюбленной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram