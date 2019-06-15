Ким Кардашьян выступила в Белом доме: фото

Знаменитость высказалась на тему прав бывших заключенных

Ким Кардашьян выступила в Белом доме Фото: Getty Images

38-летняя светская львица Ким Кардашьян, которая недавно заявила, что хочет стать адвокатом, встретилась в президентом США Дональдом Трампом. Селебрити выступила в Белом доме с речью в поддержку бывших заключенных, сообщает The Guardian.

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Так, жена Канье Уэста призвала американские власти поддержать ее в помощи американцам, которые покидает тюрьму, найти работу и начать жизнь заново.

Ким Кардашьян выступила в Белом доме Фото: Getty Images

Звезда реалити-шоу также объявила о создании программы, которая будет способствовать возвращению к гражданской жизни бывшими заключенными. "Я рада объявить сегодня, что у нас есть партнерское соглашение. Благодаря ему бывшие заключенные получат подарочные карты, с помощью которых их будут развозить на собеседования и забирать после", – сказала Кардашьян.

Ким Кардашьян выступила в Белом доме Фото: Getty Images

Для мероприятия Ким выбрала брючный костюм темно-зеленого цвета с глубоким декольте. Свой образ Кардашьян дополнила классическими лодочками на высоком каблуке.

Ким Кардашьян выступила в Белом доме Фото: Getty Images

Накануне мы рассказывали о том, что Ким Кардашьян оказалась родственницей короля Шотландии.

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