Ким Кэттролл призналась, что коллеги по "Сексу в большом городе" ее запугивали

Ким Кэттролл рассказала о вражде с Сарой Джессикой Паркер

Главные героини сериала "Секс в большом городе" Фото: YouTube

62-летняя голливудская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэттролл обвинила своих коллег в запугивании ее за отказ сниматься в третьей части фильма. Так, стало известно, что артистка поссорилась с Сарой Джессикой Паркер, которая сыграла Кэрри Брэдшоу, накануне съемок третьего эпизода. Об этом сообщает The Sun.

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По словам Ким Кэттролл, она любила "Секс в большом городе", однако после второй части фильма поняла, что для нее это финиш: "Это было благословение во многих отношениях, но двух фильмов мне было достаточно".

Кроме того, звезда искренне недоумевала, почему ее не смогли заменить другой актрисой. Вместо этого, как признается Кэттролл, ее запугивали.

"Я не могла понять, почему они не заменили меня другой актрисой вместо того, чтобы тратить время на запугивание. Нет значит нет", – говорит Ким.

Кадр из фильма "Секс в большом городе 2" Фото: YouTube

Отметим, что о вражде Ким Кэттролл и Сары Джессики Паркер известно давно. Актрисы общались лишь на камеру, а все остальное время не разговаривали. По словам источника, Сара считала, что она самая важная персона на площадке.

"Когда съемки завершились, Ким сказала своей команде, что никогда не снимется еще в одном фильме с Сарой", – говорит инсайдер.

Ранее мы также писали, что звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер могла покинуть сериал из-за домогательств.

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