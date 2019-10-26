Кира Найтли рассекретила имя новорожденной дочери

В августе 2019 актриса во второй раз стала мамой

Кира Найтли Фото: Getty Images

Недавно мы писали, что Кира Найтли стала мамой во второй раз. Тогда актрису и новорожденного малыша сфотографировали папарацци прямо во время их прогулки по городу. Спустя несколько месяцев 34-летняя Кира рассекретила имя и пол ребенка.

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Кира Найтли и ее супруг Джеймс Райтон теперь будут воспитывать еще одну девочку. Знаменитость родила дочь, которую назвала Делайла. Об этом сообщает издание Metro.

Найтли также рассказала журналистам, что вернулась к работе вскоре после родов. "Я заранее готовлюсь, если нам с мужем нужно уехать, скажем, часов на шесть – сцеживаю молоко на три кормления. И на всякий случай всегда беру с собой молокоотсос", – говорит она.

Напомним, что у пары есть еще одна дочка – четырехлетняя Эди.

А недавно Кира Найтли призналась, что папарацци довели ее до нервного срыва. В начале своей карьеры артистка страдала от внимания назойливых журналистов.

"В то время любые фотографии юных знаменитостей были очень ценны, если они несли негативный характер. Как раз такие репортеры следовали по пятам Бритни Спирс и Эми Уайнхаус в начале 2000-х. Даже если у вас не было проблем с психикой, папарацци пытались подтолкнуть вас к таким вещам, которые в обычной жизни вам не свойственны", – заявила Найтли.

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