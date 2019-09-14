Кира Найтли тайно стала мамой во второй раз

Актрису заметили на прогулке с новорожденным

Кира Найтли стала мамой во второй раз Фото: Getty Images

Британская актриса Кира Найтли, которая в мае этого года ошарашила поклонников новостью о беременности, судя по всему, стала мамой во второй раз. Звезду "Пиратов Карибского моря" заметили на прогулке с новорожденным малышом и счастливым супругом.

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На днях Кира Найтли была поймана в объективы папарацци на улицах Лондона вместе с мужем Джеймсом Райтоном. Влюбленные шли с коляской, в которой находился младенец, пишет издание The Sun. Соответствующие снимки были обнародованы в социальной сети Instagram.

INSTAGRAM

Поклонники Киры уверены, что это был второй ребенок актрисы, так как ее дочери Эди уже четыре года. Сама же актриса пока что не комментирует пополнение в семье.

Отметим, что Кира Найтли и Джеймс Райтон поженились в 2013 году. В 2015 году у них родилась дочка, а в мае 2019 года Найтли снова появилась на светском мероприятии с округлившимся животом.

Беременная Кира Найтли с мужем Фото: Getty Images

Недавно Кира Найтли откровенно рассказала о съемках в кино и своей дочери.

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