Кирстен Данст похвасталась аппетитными формами на "Эмми-2018"

Актриса надела элегантное синее платье

Кирстен Данст. Фото: AFP

В понедельник, 17 сентября, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения престижной кинопремии "Эмми-2018". Отметим, что в категории "Лучший драматический сериал" награду получила "Игра престолов".

Кирстен Данст Фото: AFP

Поблистать на ковровой дорожке успели многие голливудские знаменитости. Скарлетт Йоханссон показала стройную фигуру в откровенном платье, сопровождал ее новыq бойфренд. В то же время похвастаться формами решила и актриса Кирстен Данст, которая не так давно впервые стала мамой. Она надела элегантное синее платье и туфли в тон наряду. Для Кирстен это стал первый выход в свет после рождения сына.

Джесси Племонс и Кирстен Данст Фото: AFP

Актриса позировала в компании своего супруга, также актера, 30-летнего Джесси Племонса.

Напомним, Сегодня.Lifestyle сделал подборку десяти лучших нарядов знаменитостей на красной дорожке премии "Эмми-2018". Любое крупное мероприятие в Голливуде – лишний повод для звезд принарядиться и "засиять" на красной дорожке в запоминающемся наряде.