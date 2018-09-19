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Кирстен Данст похвасталась аппетитными формами на "Эмми-2018"

Актриса надела элегантное синее платье 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17
Кирстен Данст. Фото: AFP
Кирстен Данст. Фото: AFP

В понедельник, 17 сентября, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения престижной кинопремии "Эмми-2018". Отметим, что в категории "Лучший драматический сериал" награду получила "Игра престолов".

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Кирстен Данст
Фото: AFP

Поблистать на ковровой дорожке успели многие голливудские знаменитости. Скарлетт Йоханссон показала стройную фигуру в откровенном платье, сопровождал ее новыq бойфренд. В то же время похвастаться формами решила и актриса Кирстен Данст, которая не так давно впервые стала мамой. Она надела элегантное синее платье и туфли в тон наряду. Для Кирстен это стал первый выход в свет после рождения сына.

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Джесси Племонс и Кирстен Данст
Фото: AFP

Актриса позировала в компании своего супруга, также актера, 30-летнего Джесси Племонса.

Напомним, Сегодня.Lifestyle сделал подборку десяти лучших нарядов знаменитостей на красной дорожке премии "Эмми-2018". Любое крупное мероприятие в Голливуде – лишний повод для звезд принарядиться и "засиять" на красной дорожке в запоминающемся наряде. 

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Источник: "Сегодня"
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