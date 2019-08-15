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Кит Флинт после смерти оставил многомиллионные долги

Долги лидера The Prodigy превысили доходы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Кит Флинт повесился
Кит Флинт повесился
Фото: Getty Images

Вокалист легендарной группы The Prodigy Кит Флинт, который 4 марта покончил жизнь самоубийством, после своей смерти оставил многомиллионные долги. 

О деталях смерти солиста группы смотрите в видео:

По информации западного издания The Sun, до смерти состояние певца оценивали в 14 миллионов долларов. Оказывается, что за два года до смерти музыкант за свои выступления с группой The Prodigy заработал около двух миллионов долларов. Но, после самоубийства Кит Флинт оставил неоплаченные налоги, сумма которых превысила 8 миллионов долларов. 

Еще до трагического события Кит выставил на продажу свой собственный паб в Эссексе The Leather Bottle, который также имел долги в размере 600 тысяч долларов. Дом знаменитости оценивается в 1,8 миллионов долларов. Кто будет погашать долги звезды – пока неизвестно. 

Напомним, 4 марта вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым в собственном доме в Эссексе. Позже стало известно, что 49-летний музыкант покончил жизнь самоубийством.

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Источник: The Sun
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