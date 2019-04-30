Кит Харингтон назвал любимую сцену в "Игре престолов"

Актер признался, что ему понравилась сцена смерти одичалой

Кит Харингтон в "Игре престолов" Фото: instagram.com/gameofthrones/

Один из исполнителей главной роли в сериале "Игра престолов", о третьей серии которого мы писали ранее, Кит Харингтон рассказал какая сцена в сериале ему больше всего запомнилась. Об этом он рассказал в своем интервью изданию People.

Как ни странно, но любимое воспоминание Харингтона связано со съемками с актрисой Роуз Лесли, которая впоследствии стала его женой в реальной жизни. Он рассказал, что его любимая сцена, была связана с трагической смертью героини Лесли на его руках, когда вокруг них продолжалась кровавая битва.

Кит Харингтон и Роуз Лесли в "Игре престолов" Фото: YouTube

"Мне понравилась ее смерть. Я знаю, это звучит странно. Впервые в сериале было использовано медленное движение, и я думаю, что это прекрасный момент, когда эта битва бушует на заднем плане. Это был один из тех невероятных моментов съемки", – рассказал исполнитель роли Джона Сноу.

Стоит отметит, что впервые об отношениях пары заговорили еще в 2012 году. После небольшого расставания пара помирилась и позже в 2016 году официально подтвердила, что они встречаются. Они обручились в сентябре 2017 года.

Напомним, свадьбу отыграли 23 июня в Шотландии, в замке 12 века, принадлежащем отцу Лесли. Сама же церемония бракосочетания прошла в церкви Рейн в Абердиншире. На торжество пришли родные и близкие актеров, а также их коллеги по сериалу "Игра престолов": Эмилия Кларк, Мейси Уильямс, Софи Тернер, Питер Динклейдж и другие.

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