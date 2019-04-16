Кит Харингтон рассказал о своих чувствах во время поцелуев с Эмилией Кларк

Актер признался, что его жена – близкая подруга Эмилии

Кит Харингтон Фото: AFP

Звезда сериала "Игра престолов", 1 эпизод 8 сезона которого установил рекорд по просмотрам, Кит Харингтон рассказал, что целоваться с партнершей по сериалу Эмилией Кларк было "странно", потому что она – близкая подруга его жены. Об этом актер признался газете The Daily Mirror.

"Игра престолов" Фото: YouTube

Отметим, что роман между героями сериала - Джоном Сноу и Дэйнерис вспыхнул еще в конце седьмого сезона. В первой серии финального цикла персонажи целуются, и съемки стали непростой задачей для них из-за Роуз Лесли, жены Харингтона. Ранее Роуз играла Игрид, возлюбленную Джона из одичалых, и подружилась с Эмилией на площадке. Девушки остаются близки и до сих пор.

"Эмилия и я стали лучшими друзьями за семь лет, и к тому времени, когда нам пришлось целоваться, это казалось странным. Тем более, что она дружит с Роуз (жена Кита Харингтона – ред.). Мы обедали втроем, а потом у нас эта сцена с поцелуями. Но мы актеры, и это наша работа", – сказал 32-летний Хэрингтон.

Напомним, ранее звезды сериала "Игра престолов" в рамках масштабной промокампании презентовали сериал в Белфасте, что в Северной Ирландии. А вот Эмилия Кларк перенесла тяжелые операции после инсульта и только теперь показала снимки, сделанные после операций на мозге.

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