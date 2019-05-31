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Кит Харингтон в лечебнице: появились фото

Актер лечится от алкоголизма и стресса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:16
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Фото: AFP

Британский актер, звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон сейчас находится на лечении в элитной клинике Prive-Swiss. Исполнитель роли Джона Сноу попал в объектив папарацци во время реабилитации за пределами больницы, пишет Metro.

Смотрите видео о том, как  Кит Харингтон устроил пьяный дебош:

Известно даже, что в клинике месяц лечения обходится в 120 тысяч долларов. Кит Харингтон вынужден был прибегнуть к ее услугам после того, как финал многолетнего проекта больно по нему ударил. Он пристрастился к алкоголю.

Также сообщается, что Кит занимается медитацией, проходит психологические тренинги, а также когнитивно-поведенческую терапию.

Напомним, канал HBO представил документальный фильм под названием "Игра престолов: Последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch). На кадрах показано, насколько тяжело было Киту Харингтону признать то, что его сериальный герой убьет свою возлюбленную.

Ранее Кит Харингтон рассказал какая сцена в сериале ему больше всего запомнилась. Его любимая сцена, была связана с трагической смертью героини Лесли на его руках, когда вокруг них продолжалась кровавая битва.

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Источник: Сегодня
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