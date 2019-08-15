Классика всегда в моде: Хайди Клум и Том Каулитц показали обручальные кольца

Новоиспеченные супруги отдохнули на яхте

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

Недавно 46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум вышла замуж за своего возлюбленного, 29-летнего музыканта, гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Свадьба прошла на яхте "Christina O" у острова Капри в Италии.

Смотрите видео со свадьбы Хайди Клум и Тома Каулитца:

После торжества молодожены устроили себе медовый месяц. Влюбленные катаются на гидроцикле, прыгают в воду и делятся совместными снимками в социальных сетях. А сегодня на странице Хайди Клум в Instagram появилось фото, на котором супруги демонстрируют свои обручальные кольца. Пара выбрала классические украшения. Однако Хайди Клум подобрала тоненькое кольцо, в то время как ее избраннику пришлось по душе более массивное.

"Я пойду с тобой куда угодно... Даже до конца этого мира... к морю на пляж, куда угодно...", – подписала кадр Хайди Клум.

Обручальное кольцо Хайди Клум и Тома Каулитца Фото: instagram.com/heidiklum

Поклонники Хайди Клум отмечают в комментариях, что мечтают оказаться на месте Тома Каулитца, рядом с красоткой Хайди.

Ранее мы также писали, что уже замужняя Хайди Клум позировала топлес на камеру.

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