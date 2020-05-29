"Клевета и полная ложь": Владимир Остапчук отреагировал на заявление экс-жены о новой маме для детей

Телеведущий заявил, что Елена Войченко впутывает детей в свои манипуляции

6 марта 2020 года украинский телеведущий Владимир Остапчук официально расторгнул брак со своей супругой Еленой Войченко. После громкого и скандального развода артист заявил, что они уладили все бытовые и финансовые вопросы с экс-женой. Но позже оказалось, что шоумен подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы Елены.

В программе "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", Войченко сообщила новые шокирующие факты этой истории. По ее словам, Остапчук заявил их дочери Эмилии, что новая мама у нее будет лучше, а именно – его избранница Кристина Горняк, с которой телеведущий недавно съехался в новой квартире.

Владимир Остапчук с экс-женой и их детьми Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Реакция Владимира Остапчука на такое громкое заявление экс-жены не заставила себя ждать. Он отметил, что Елена впутывает их детей в свои манипуляции, а все сказанное ею – клевета.

"Это клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает наших детей. Считаю, что это недопустимо! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал. Мне остается только догадываться, зачем Елене распространять неправдивую информацию обо мне. Я это могу назвать одним словом – клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них самая лучшая! И точка", – заявил шоумен.

Экс-жена Владимира Остапчука прокомментировала его запрос на прохождение психологической экспертизы:

На данный момент двое детей Владимира Остапчука, рожденные в браке с Войченко, проживают с мамой. Но в квартире, где шоумен поселился со своей новой девушкой, нотариусом Кристиной Горняк, также есть комната для дочери Эмилии и сына Эвана. Елена утверждает, что совсем не против общения Владимира с детьми.

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