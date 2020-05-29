Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Клевета и полная ложь": Владимир Остапчук отреагировал на заявление экс-жены о новой маме для детей

Сегодня, 12:34

Телеведущий заявил, что Елена Войченко впутывает детей в свои манипуляции

6 марта 2020 года украинский телеведущий Владимир Остапчук официально расторгнул брак со своей супругой Еленой Войченко. После громкого и скандального развода артист заявил, что они уладили все бытовые и финансовые вопросы с экс-женой. Но позже оказалось, что шоумен подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы Елены.

В программе "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", Войченко сообщила новые шокирующие факты этой истории. По ее словам, Остапчук заявил их дочери Эмилии, что новая мама у нее будет лучше, а именно – его избранница Кристина Горняк, с которой телеведущий недавно съехался в новой квартире.

Владимир Остапчук с экс-женой и их детьми
Владимир Остапчук с экс-женой и их детьми
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Реакция Владимира Остапчука на такое громкое заявление экс-жены не заставила себя ждать. Он отметил, что Елена впутывает их детей в свои манипуляции, а все сказанное ею – клевета.

"Это клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает наших детей. Считаю, что это недопустимо! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал. Мне остается только догадываться, зачем Елене распространять неправдивую информацию обо мне. Я это могу назвать одним словом – клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них самая лучшая! И точка", – заявил шоумен.

Экс-жена Владимира Остапчука прокомментировала его запрос на прохождение психологической экспертизы:

На данный момент двое детей Владимира Остапчука, рожденные в браке с Войченко, проживают с мамой. Но в квартире, где шоумен поселился со своей новой девушкой, нотариусом Кристиной Горняк, также есть комната для дочери Эмилии и сына Эвана. Елена утверждает, что совсем не против общения Владимира с детьми.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Подозревали роман с Ксенией Мишиной: с кем на самом деле Владимир Остапчук летал в Вену Избранница Владимира Остапчука о его разводе с экс-женой: "Штамп в паспорте ничего не значит" Впервые! Владимир Остапчук и его девушка Кристина Горняк распахнули двери новой квартиры
развод скандал Владимир Остапчук Елена Войченко
Реклама

Новости партнеров

Димопулос сообщила о трагедии и тяжелом состоянии мужа
Димопулос сообщила о трагедии и тяжелом состоянии мужа
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото

Популярные статьи

Вчера, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Вчера, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Кайли Миноуг – 52: драматическая история жизни австралийской певицы

Вчера, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 08:08Техно

Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

Вчера, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

27 маяFun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 маяАфиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 маяШоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

27 маяFun

"Я все знаю": жених разыграл невесту и случайно узнал, что у нее есть любовник

27 маяFun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

26 маяFun

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

26 маяСмотрите на OLL.TV

Пять приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

Новости партнеров

Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Смачно, ситно, апетитно: як приготувати ліниві голубці
Смачно, ситно, апетитно: як приготувати ліниві голубці
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Знаки Зодиака, с которыми сложно построить отношения
Знаки Зодиака, с которыми сложно построить отношения
Королева раскрыла неожиданные детали о разводе с Николаевым
Королева раскрыла неожиданные детали о разводе с Николаевым