Клип южнокорейской группы BTS побил рекорд по просмотрам на YouTube

Видео набрало более 100 млн просмотров в течение суток после публикации

Клип южнокорейского бой-бэнда BTS вошел в историю YouTube, установив новый рекорд. За первые 24 часа после публикации видеоработа на песню Dynamite набрала свыше 100 миллионов просмотров, передает Forbes.

О рекорде изданию сообщили представители видеохостинга.

"Мы можем подтвердить, что официальный клип BTS на песню Dynamite установил новый рекорд, превысив 100 миллионов просмотров и 101,1 миллиона просмотров за первые 24 часа после публикации", – сообщил представитель YouTube.

Dynamite – первый хит корейской группы, который они спели полностью на английском языке. Кроме этого, представители хостинга добавили, что около трех миллионов человек смотрели клип во время его премьеры.

На момент публикации клип группы набрал 207 миллионов просмотров.

BTS – одна из самых популярных и успешных корейских групп, в состав которой входит семеро участников. Коллектив образовался в 2013 году. С момента дебюта BTS продали более 5 миллионов своих записей по всему миру.

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