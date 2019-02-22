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Клипмейкер Леонид Колосовский рассказал о съемках клипа Каменских "Попа, как у Ким"

Это первая работа Колосовского для Насти Каменских в качестве сольной исполнительницы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:03
Настя Каменских и Леонид Колосовский Фото: пресс-служба
Настя Каменских и Леонид Колосовский
Фото: пресс-служба

Коллаборация клипмейкера Леонида Колосовского и украинской поп-певицы Насти Каменских (NK) об иронии над идолами современности и краткосрочными трендами лишь за первые сутки после релиза набрала больше два миллиона просмотров в YouTube и вызвала небывалый ажиотаж среди комментаторов.

Режиссер видео, известный клипмейкер Леонид Колосовский, вспомнил, как проходили съемки с NK: "Мы снимали клип 26 декабря. Эта видеоработа стала потрясающим окончанием годичного рабочего периода. Несмотря на 23-часовой съемочный процесс, усталость всей команды, включая артиста, было очень весело. Все участники клипа приняли участие в съемках по дружескому приглашению, чтобы кайфануть вместе с нами!".

Леонид Колосовский рассказал, что это его первая видеоработа для Насти Каменских в качестве сольной исполнительницы. Ранее клипмейкер работал с артисткой, когда она была в составе дуэта Потап и Настя. Авторству Колосовского принадлежат одни из самых знаковых клипов дуэта: "Бумдиггибай", "У мамы" и другие.

"Мне прекрасно работалось с Настей уже в ее новом амплуа. Она – профессионал с большой буквы и чувствует себя уверенно. На съемочной площадке царила та же приятная атмосфера, что и 10 лет назад, когда мы снимали первые работы для Потапа и Насти. Было комфортно, так как мы импровизировали на давно заданную нами тему. Тренды, над которыми мы все смеемся и в то же время следуем им. Ироничный клип на ироничную песню! Мы все от души посмеялись!", – рассказал Леонид Колосовский.

Ранее Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели.

Напомним, также Настя Каменских рассказала о воссоединении с Потапом. 

Смотрите видео о том, как Настя Каменских выкладывает фото с итальянских каникул:

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Источник: Сегодня
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