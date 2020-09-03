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"Клоунесса из цирка": Дмитрий Коляденко раскритиковал внешность Ирины Билык

Сегодня, 16:05

Дмитрий вспомнил, как Ирина экспериментировала с имиджем

Шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, почему сейчас считает себя счастливым человеком и какую женщину ищет для романтических отношений. Он также вспомнил эксперименты Ирины Билык со своей внешностью, которые ему отнюдь не нравились.

"Я счастливый, потому что одинокий – холостяк. Я наконец-то успокоился и понял, что моя любимая работа и есть моя семья. Я понял, что кайфую от одиночества, а раньше переживал, что один – ходил дома, как волк. Вы знаете, артистам очень сложно найти вторую половинку, мы же постоянно на съемках, на концертах. Но секс у меня есть, бывает!" – рассказал Дмитрий Коляденко телеканалу "Украина".

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык
Дмитрий Коляденко и Ирина Билык
Фото: instagram/dima_kolyadenko

И хотя подробностей личной жизни артист не раскрыл, признался – мечтает о втором ребенке. Правда, пока не от кого. Поэтому готов запустить кастинг на роль будущей супруги и даже поделился своими требованиями.

"Блондинка, но брюнетки тоже хороши! А вот рыжие мне не очень… Как-то Билычка покрасилась в красный цвет, нет, ну честно, у нее еще был такой цвет кирпича. Говорю: "Ира, ты, как клоунесса из киевского цирка – а где тут цирк, а где тут цирк?!" Еще мне нравится типаж, чтобы "итальяно веро" – цыганский, итальянский, испанский, ну такая – Кармен! И одна пара обуви", – смеясь, признался шоумен.

Ирина Билык призналась в домашнем насилии – смотрите видео:

Напомним, Ирина Билык показала себя в школьные годы. Ранее Ирина Билык призналась, что когда-то подвергалась насилию со стороны мужчин.

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