Ко дню рождения короля поп-музыки: ТОП-15 интересных фактов о Майкле Джексоне

Певец стал настоящей музыкальной легендой

Майкл Джексон. Фото: Getty

Сегодня, 29 августа, легендарному певцу и автору песен Майклу Джексону исполнилось бы 60. Он оставил значимый след в истории музыки и в сердцах миллионов поклонников по всему миру.

В честь юбилея артиста мы подготовили подборку самых интересных и, возможно, неизвестных фактов биографии Майкла Джексона.

Майкл Джексон – самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий "Грэмми" и многих других премий. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий.

Майкл Джексон воображал себя Человеком-пауком. Когда компания Marvel Comics заявила о банкротстве в 90-е годы, Майкл попытался купить компанию, чтобы реализовать свою мечту – сыграть главную роль. Однако все пошло не по плану, а позже в 2002 году роль Человека-паука сыграл Тоби Магуайр.

Майкл Джексон Фото: Getty

Но и это не все. Оказывается, легендарный певец проходил пробы на роль Профессора Ксавье из Люди-Икс. Позже на роль взяли актера Патрика Стюарта.

Майкл знаменит своей лунной походкой и фирменным наколном. Для такого трюка были созданы и запатентованы специальные ботинки с фиксатором для ноги и прорезью для штыря, выдвигающегося из сцены.

Майкл Джексон Фото: Getty

Майкл Джексон – первый афроамериканец, появившийся в эфире MTV.

Любимым домашним питомцем Майкла Джексона был шимпанзе по имени Бабблс. С ним он выходил на красные дорожки, ездил на гастроли и даже ел за одним столом.

Майкл Джексон Фото: Getty

У Майкла Джексона две звезды на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Одна именная звезда принадлежит ему, дургая – Jackson 5. Братья Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл Джексон вошли в основной состав группы, созданной после выступления коллектива The Jackson Brothers, участниками которой были трое старших братьев.

Хит Джексона "They Don’t Care About Us" – демонстрирует, что расизм и расовое неравенство продолжают существовать и оставаться проблемой. В песне музыкант критикует американские ценности и идеологию.

Братья Джексон Фото: Getty

Из-за того, что Майкл был темнокожим артистом, некоторые радиостанции не хотели брать в ротацию его песню в 1983 году. Композицию Beat It все же взяли на радио только потому, что гитарное соло было исполнено Эдди Ван Халеном, лидером рок-группы Van Halen.

Историю о том, что музыкант для сохранения молодости живет в кислородной капсуле Майкл придумал сам и затем "слил" в СМИ.

Любимым анимационным героем Майкла Джексона был Пиноккио.

Кроме шимпанзе Бабблса", у Майкл Джексон также были две ламы – Луи и Лола, а также барашек по имени мистер Тиббс.

У Майкла Джексона, по его утверждением, накопился штраф в 1 миллион долларов за книги из библиотек.

В день смерти Джексона (25 июня 2009 года) соцсеть Twitter, сайт Википедия и американский новостной ресурс AOL одновременно "упали" (перестали быть доступными пользователям из-за чрезмерной нагрузки и посещаемости – ред.)

Майкл Джексон Фото: Getty

Ранее мы писали о том, что стали известны жуткие подробности о детстве Майкла Джексона.

Ранее, в конце июня этого года, в возрасте 89-ти лет скончался отец Майкла Джексона – Джо Джексон.