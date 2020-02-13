Ко Дню святого Валентина: 7 звездных историй любви с трагичным концом

Романы знаменитостей, которые были обречены

Звездные истории любви с трагичным концом Фото: Сегодня

Жизнь знаменитостей кажется сказкой – роскошные наряды, дорогие украшения, автомобили и светские тусовки. Но и у звезд складывается не все гладко. Порой, самые красивые истории любви заканчиваются трагично. Так, мы уже рассказали о звездах, которые завели роман на съемках, а также о самых крепких парах украинского шоу-бизнеса.

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Ко Дню святого Валентина Сегодня.Lifestyle делятся любовными историями знаменитостей, которые обрели трагичный финал.

Тина Кароль и Евгений Огир

В 2007 году украинская певица начала сотрудничать с продюсером Евгением Огиром. Их отношения почти сразу переросли из рабочих в романтические. Спустя год, в начале января, влюбленные тайно поженились, а в июне – обвенчались в Киево-Печерской Лавре. Во время таинства фата Тины Кароль загорелась от пламени свечи. Кто мог тогда знать, что это был знак.

Тина Кароль и Евгений Огир Фото: Instagram.com

Спустя полгода, 18 ноября, 23-летняя Тина родила первенца – Вениамина. Евгений всегда был рядом, на всех ее выступлениях. Но спустя четыре года на их семью обрушилось несчастье – мужу Тине Кароль диагностировали рак желудка.

1,5 года они боролись со страшным недугом, Тина выступала, а Евгений всегда стоял за кулисами. Он заметно сбросил вес, а позже и вовсе перестал появляться на публике. 28 апреля 2013 года Евгений Огир скончался, а Тина долгое время жила по написанному им плану, который он оставил после своей смерти. Через три года певица в память о муже выпустила сингл под названием "Помню".

Тина Кароль с сыном Вениамином Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Певица долгое время не комментировала этот трагичный период в ее жизни, но спустя время выпустила целый фильм, где поделилась с поклонниками своими откровениями. Она достроила дом, где все вещи Огира оставила на своих местах.

Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук

Эта история любви особенная, а все потому, что украинский музыкант Андрей Кузьменко женился еще в далеком 1994 году на девушке из параллельного класса Светлане Бабийчук. Спустя три года семейной жизни у пары родилась дочка – Мария-Барбара. Лидер группы "Скрябін" почти не афишировал свою личную жизнь. Известно, что они с супругой очень много путешествовали и в прямом смысле объездили полмира. Это музыкант отобразил даже в тексте своей песни "Места счастливых людей".

Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук Фото: Facebook

Но их семейное счастье прервала неожиданная гибель Андрея. 2 февраля 2015 года Кузьма возвращался после гастролей из Кривого Рога. По дороге в Киев произошла авария. От полученных травм артист, находившийся за рулем автомобиля, скончался на месте, а 5 февраля во Львове состоялись похороны. Это была трагедия всеукраинского масштаба. После смерти артиста его дочь и супруга пропали из поля зрения на долгих пять лет. И под конец уходящего 2019 года его дочка Мария-Барбара вышла замуж.

Киану Ривз и Дженнифер Сайм

На судьбу канадского актера Киану Ривза выпало много испытаний – он потерял не только любимую женщину, но и ребенка. В 1998 году на одной из вечеринок Ривза познакомили с актрисой Дженнифер Сайм. Их роман стремительно набирал обороты и уже через год актриса забеременела. У них должна была родиться дочь по имени Ава Арчер Сайм-Ривз, но произошло несчастье. За неделю до родов врачи перестали слышать биение сердца ребенка. УЗИ показало, что девочка умерла в утробе, а причиной смерти стал тромб в пуповине.

Киану Ривз и Дженнифер Сайм Фото: Instagram

Но и на этом несчастья не закончились. Возлюбленные поддерживали друг друга и всегда находились рядом, но актеру нужно было уехать на съемки, и он оставил Сайм одну. В апреле 2001 года в Лос-Анджелесе Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе, а Ривз на долгие годы замкнулся в себе. И только в 2019 году стало известно, что он завел роман с 47-летней американской художницей Александрой Грант.

Селин Дион и Рене Анжелил

Канадская исполнительница Селин Дион также пережила семейную трагедию. История любви Селин Дион и Рене Анжелил заслуживает уважения, ведь паре пришлось пережить множество трудностей. Более того, у влюбленных была огромная разница в возрасте – 27 лет.

Знакомство произошло в далеком 1980 году. Будущий супруг Селин увидел ее впервые возле своего офиса в Монреале. Тогда он с уверенностью заявил: "Дайте мне пять лет, и я сделаю из нее настоящую звезду". Так и случилось! После победы Селин Дион на "Евровидении" они впервые публично поцеловались и перестали скрывать отношения. К тому моменту мужчина уже развелся и ему ничего не мешало связать себя узами брака со своей юной подопечной. В 1994 году в Монреале в соборе Нотр-Дам знаменитости узаконили свои отношения.

Свадьба Селин Дион и Рене Анжелила Фото: Getty Images

Селин хотела как можно быстрее родить детей, но у ее супруга были другие планы. Она очень много лет пыталась забеременеть и в результате звезда родила троих мальчиков с внушительной разницей в возрасте. В декабре 2013 года Рене перенес операцию по удалению раковой опухоли из горла, но отчет времени начался уже тогда. Спустя три года, 14 января, его сердце перестало биться.

Семья Селин Дион Фото: Getty Images

Ванесса и Коби Брайант

Профессиональный баскетболист Коби Брайант, который выступал в НБА за команду "Лос-Анджелес Лейкерс", познакомился со своей будущей супругой Ванессой, когда ей было 17 лет, а ему – 20. Несмотря на то, что родители баскетболиста с самого начала были против этого союза, они поженились в 2001 году и прожили вместе почти 20 лет.

Коби Брайант и его жена Ванесса Фото: Getty Images

Из-за того, что родственники были против, на свадьбу их не пригласили. Баскетболист возобновил общение с родными только после рождения первой дочери Натальи. Ванесса прощала супругу все – и даже измены, в которых звезда сам признавался. Она оправдывала это тем, что Коби весьма заботливый супруг. В 2010 году супруги даже решили развестись, но суд дал им пол года на раздумья.

Коби Брайант с дочерью Джианной Фото: instagram.com/kobebryant

Но 26 января 2020 года в их большую семью пришла беда – Коби Брайант погиб при крушении вертолета вместе со своей 13-летней дочерью. Ему был 41 год. Отметим, что у Брайанта и его жены Ванессы было четверо детей – Джианна (13 лет), Наталья (17 лет), трехлетние Бьянка и Капри, которые родились летом прошлого года.

Хит Леджер и Мишель Уильямс

С актрисой Мишель Уильямс Хит Леджер познакомился во время съемок фильма "Горбатая гора". Знаменитость тогда повредила ногу и актер вместе с ней отправился в больницу. Так и закрутился драматичный роман с прозаичным концом. Осенью 2005 года у них родилась дочь Матильда Роуз Леджер. Появление на свет девочки звездная пара отметила помолвкой, но до свадьбы дело не дошло, спустя два года пара рассталась.

Хит Леджер и Мишель Уильямс Фото: Getty Images

Расставание они оба переживали тяжело. По их словам, причиной послужил плотный график актеров и пристрастие Хита к запрещенным препаратам. 22 января 2008 года Хит Леджер ушел из жизни в результате передозировки лекарствами, которые были прописаны врачом. Мишель Уильямс утрату переживала сложно и даже на некоторое время перестала работать. После смерти актера в одном из интервью она призналась: "Столько всего умерло вместе с Хитом!". Спустя 10 лет Мишель Уильямс обрела свое счастье и вышла замуж за музыканта Фила Элверума.

Кит Флинт и Маюми Каи

Вокалист популярной группы The Prodigy Кит Флинт познакомился со своей будущей супругой – японским диджеем из Токио – в непринужденной обстановке во время гастролей. Музыкант не раз вспомнила момент знакомства, когда он общался с друзьями и в комнату вошла младше него на 18 лет Маюми Каи.

Кит Флинт повесился Фото: Getty Images

Но разница в возрасте не помешала влюбленным прожить 12 лет в браке. В 2006 году они поженились, но за годы совместной жизни так и не родили детей. Они много путешествовали, вместе ездили на гастроли, любили устраивать посиделки с друзьями и обзавелись собакой.

Кит Флинт и Маюми Каи Фото: Instagram

4 марта 2019 года музыканта нашли повешенным в собственном особняке в Великобритании. Кит Флинт совершил самоубийство. Как позже оказалось, он со своей любимой супругой расстался и впал в депрессию. Перед смертью Кит попытался воссоединиться с Маюми, но все было напрасно. Это еще больше усугубило душевное состояние музыканта и он снова начал принимать наркотики. Многие считают, что развод с женой и стал причиной суицида.

Ранее мы также писали о звездах, которые дали своим возлюбленным второй шанс и не пожалели об этом.

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