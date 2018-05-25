Коалы Меган и Гарри, зажигалка от Макрона: что подарили королевской паре на свадьбе

Принц Гарри и Меган Маркл попросили гостей пожертвовать на благотворительность

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Фото: Getty

19 мая мая состоялась долгожданная "свадьба года" – принц Гарри и Меган Маркл поженились. Мы уже описывали все подробности торжества: от наряда герцогини Сассекской до гостей королевской свадьбы. Теперь мы расскажем, как же сегодняшние герцог и герцогиня Сассекские облегчили своим гостям выбор подарка.

Королевская пара попросила друзей, членов семьи и доброжелателей, которые хотели подарить им что-либо, пожертвовать одной из семи благотворительных организаций, которые они поддерживают. Это: Ассоциация ВИЧ-инфицированных детей (CHIVA); благотворительная организация помощи бездомным Crisis; Фонд Myna Mahila, поддерживающий женщин в трущобах Мумбаи; Scotty’s Little Soldiers, благотворительная организация, поддерживающая детей, потерявших родителей в Вооруженных Силах; молодежные благотворительные уличные игры Street Games; морская природоохранная организация Surfers Against Sewage (SAS); Фонд Wilderness.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Кроме того, многие мировые лидеры выразили намерение сделать свой подарок паре. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поздравляя в субботу, 19 мая, Гарри и Меган, официально объявил, что Канада пожертвует 50 тысяч долларов на молодежную спортивную благотворительную акцию Jumpstart.

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В свою очередь, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп внесут свой вклад в одну из семи благотворительных организаций, выбранных королевской парой, заявил представитель Белого дома.

Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн сказала журналистам, что страна передаст 5 тысяч долларов на благотворительные фонды Новой Зеландии, которые направлены на поддержку детей и семей заключенных.

Премьер-министр Австралии Малком Тернбулл заявил в Instagram, что страна сделает пожертвование на соревнования Invictus Games, которые будут проходить в Сиднее в конце 2018 года.

Без подарка королевскую пару не оставил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он подарил принцу Гарри и Меган Маркл сделанный на заказ набор ST Dupont, в который входит ручка и зажигалка.

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А вот в одном из регионов Австралии заявили, что назовут двух новых коал в зоопарке Таронга в честь Гарри и Меган. Кроме того, регион Новый Южный Уэльс пожертвует 5 тыс. долларов в целях сохранения мест обитания коал.

Но один из самых уникальных подарков для герцога и герцогини Сассекской сделала природоохранная организация Peta India: в честь пары она приняла на содержание слабого и раненого индийского быка. Его назвали Мерри – гибридимен Гарри и Меган.

Скриншот из соцсети Фото: twitter/PETA India

Также стало известно, что теперь в сети можно купить эксклюзивные подарки, которые гости получили в день королевской свадьбы.

Отметим, что в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в часовне святого Георга собралось около 600 гостей, каждый из которых был удостоен именного подарка. В сумке с инициалами молодых лежали бутылка с водой, шоколадная медаль, пряник, магнит, письмо от жениха и невесты. Подобные сумки с подарками также получили поклонники королевской семьи, которые стояли возле часовни и приветствовали молодоженов.

Монограммные подарочные пакеты на королевской свадьбе Фото: Getty

Стоимость одного такого подарка составляет около тысячи фунтов стерлингов. Потому не удивительно, что многие фанаты решили продать памятный сувенир. На eBay уже появились те самые презенты, которые вручали гостям церемонии. Однако цена на них колеблется от 2500 до 3000 долларов.

Напомним, стало известно, кто этот таинственный красавчик со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.

Как женились Меган Маркл и принц Гарри смотрите в сюжете ниже:



