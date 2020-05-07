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"Когда любишь, хочется удивлять": Виталий Козловский рассказал о подарках любимой женщине

Певец любит удивлять свою избранницу

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:00

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно поссорился с отцом экс-невесты Рамины Эсхакзай, в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал, что любит делать подарки даме, но только если она ему по-настоящему дорога.

Во время прямого эфира певцу задали немало интересных вопросов. И один из них о знаках внимания: "Как заставить любимого человека делать подарки?"

Певец Виталий Козловский
Певец Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Мужчина сам должен к этому прийти. Я знаю одно: когда ты по-настоящему любишь женщину, тебе постоянно хочется ее удивлять и делать какие-то приятные сюрпризы. Поэтому мужчина сам должен быть мотивирован создавать для своей любимой праздник практически каждый день", – сказал певец во время эфира.

При этом певец добавил, что бывают разные люди. Некоторые даже не задумываются, что нужно делать сюрпризы, чтобы порадовать того, кого любишь.

Смотрите также полное видеоинтервью Виталия Козловского:

"Например, флегматики, которые не понимают простых истин, что любимой женщине будет приятно получить даже недорогой подарок. Если это так, то тогда женщине можно первой сделать ему подарок со словами: "Тебе приятно? Вот и я тоже люблю получать подарки", – советует Виталий.

Напомним, ранее Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба.

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